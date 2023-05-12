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Сидинкин Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1970

Отец: Сидинкин Николай Иванович

Мать: Сидинкина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1994

Сын: Сидинкин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Сидинкина Эльвира

Рождение ребёнка
Около 05.05.2003

Дочь: Лия Андреевна

Мать ребёнка: Сидинкина Эльвира

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.05.?

Сын: Сидинкин Илья Андреевич

Мать ребёнка: Сидинкина Вероника Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидинкина Вероника Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Сидинкина Эльвира