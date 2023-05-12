Сидинкин Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 30.09.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.09.1970
Рождение ребёнка
21.06.1994
Сын: Сидинкин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Сидинкина Эльвира
Рождение ребёнка
Около 05.05.2003
Дочь: Лия Андреевна
Мать ребёнка: Сидинкина Эльвира
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.05.?
Мать ребёнка: Сидинкина Вероника Ивановна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Сидинкина Эльвира