Белозерцев Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерцев Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1854

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Белозерцев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Белозерцев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1854
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