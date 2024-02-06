Белозерцев Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Белозерцев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Белозерцев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Около 1854