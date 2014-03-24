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Иванова Варвара Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2014

Отец: Иванов Анатолий Владимирович

Мать: Иванова Наталья Николаевна