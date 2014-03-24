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Иванова Варвара Анатольевна
Иванова Варвара Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.2014
Пол
Женский
Отец
Иванов Анатолий Владимирович
1981 г.р.
Мать
Иванова Наталья Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2014
Отец:
Иванов Анатолий Владимирович
Мать:
Иванова Наталья Николаевна
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