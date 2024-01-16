Артюх Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюх Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

IA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1998

Сын: Артюх Владимир Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.2003

Дочь: Рахимова Анастасия Романовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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