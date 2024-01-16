Артюх Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1998
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2003
Дочь: Рахимова Анастасия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности