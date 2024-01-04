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(Бывалькевич) Анна Кирилловна
(Бывалькевич) Анна Кирилловна
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Древо
Место рождения
Боханов
, Чернігівська область
Дата рождения
04.02.1907
Пол
Женский
Отец
Бывалькевич Кирилл Елесеевич
1866 г.р.
Мать
Бывалькевич (Бывалькевич) Параскева Матвеевна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907
Отец:
Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Мать:
Бывалькевич Параскева Матвеевна
Боханов
, Чернігівська область
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