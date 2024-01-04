(Бывалькевич) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бывалькевич) Анна Кирилловна

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

04.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1907

Отец: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Мать: Бывалькевич Параскева Матвеевна

Боханов, Чернігівська область
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