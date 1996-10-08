Турчинова (Трофимова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчинова (Трофимова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.2014

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2014

Дочь: Турчинова Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.2018

Дочь: Турчинова Валерия Кирилловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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