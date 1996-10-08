Турчинова (Трофимова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.2014
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2014
Дочь: Турчинова Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2018
Дочь: Турчинова Валерия Кирилловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности