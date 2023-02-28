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Семагин Сергей Павлович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: Семагин Павел Михайлович

Мать: Семагина Фекла Петровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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