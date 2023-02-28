Семагин Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения22.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Отец: Семагин Павел Михайлович
Мать: Семагина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно