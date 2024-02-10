Калинина (Макарова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно