Калинина (Макарова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Макарова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Василий Федорович

Мать: Макарова Роза Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Калинин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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