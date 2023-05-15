Маковеев Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеев Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1905

Дата смерти

19.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1941

Сын: Маковеев Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Маковеева Александра Савельевна

Ивановка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.11.1974
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край