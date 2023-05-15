Маковеев Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1905
Дата смерти19.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1941
Сын: Маковеев Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Маковеева Александра Савельевна
Ивановка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.11.1974
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край