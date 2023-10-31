Кальницкий Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Сын: Кальницкий Александр Александрович
Мать ребёнка: Кальницкая Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальницкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Кальницкая Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно