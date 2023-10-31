Кальницкий Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальницкий Александр

Кальницкий Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Сын: Кальницкий Александр Александрович

Мать ребёнка: Кальницкая Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальницкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Кальницкая Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальницкая Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close