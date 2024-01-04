Долгодворов Василий Вакхов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Долгодворов Вакх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1880
Дочь: Долгодворова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Долгодворова Евфимия Андреева
Бракосочетание
12.06.1880
Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно