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Долгодворов Василий Вакхов

Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Долгодворов Вакх

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1880

Дочь: Долгодворова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Долгодворова Евфимия Андреева

Бракосочетание
12.06.1880

Жена: Долгодворова Евфимия Андреева

Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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