Мотова (Баляева) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотова (Баляева) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1932

Дата смерти

13.05.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932

Отец: Баляев Дмитрий Игнатьевич

Мать: Баляева Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
26.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотов Владимир Павлович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
13.05.2015
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