Мотова (Баляева) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1932
Дата смерти13.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932
Отец: Баляев Дмитрий Игнатьевич
Мать: Баляева Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
13.05.2015