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Гандурина (De Scott) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1896

Муж: Гандурин Владимир Антонович

Супруг(-а): Клавдия Петровна Гандурина (Де Скотт (Шкот))
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Fan Young Claudine

Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменецкая Елена Владимировна

Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандурин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович