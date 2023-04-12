Гандурина (De Scott) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1896
Супруг(-а): Клавдия Петровна Гандурина (Де Скотт (Шкот))
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Fan Young Claudine
Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменецкая Елена Владимировна
Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандурин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гандурин Владимир Антонович