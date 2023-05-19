Бесов Осип Корнилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.
Отец: Бесов Корнилий Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Сын: Бесов Иван Осипов
Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Сын: Бесов Семён Осипов
Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Осипова
Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесова Аксинья Васильева
Смерть
Неизвестно