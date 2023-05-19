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Бесов Осип Корнилов

Место рождения

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.

Отец: Бесов Корнилий Елисеев

Мать: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Бесов Иван Осипов

Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Бесов Корнилий Осипов

Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Бесов Семён Осипов

Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Осипова

Мать ребёнка: Бесова Аксинья Васильева

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Аксинья Васильева

Смерть
Неизвестно