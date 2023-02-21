Могильный Илья Васильевич
Место рожденияЧердакли
Дата рождения1909
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Могильный Василий Самуилович
Мать: Мария Аристарховна
Чердакли
Рождение ребёнка
22.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан, Прогресс, Всесвятский
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Актюбинск