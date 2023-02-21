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Могильный Илья Васильевич

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Место рождения

Чердакли

Дата рождения

1909

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Могильный Василий Самуилович

Мать: Мария Аристарховна

Чердакли
Рождение ребёнка
22.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан, Прогресс, Всесвятский
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Актюбинск
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