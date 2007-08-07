Терехова (Федорова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1920
Дата смерти07.08.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920
Отец: Федоров Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1939
Сын: Терехов Станислав
Отец ребёнка: Терехов Василий
Семеновское, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Василий
Смерть
07.08.2007