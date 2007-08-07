Терехова (Федорова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Федорова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1920

Дата смерти

07.08.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1920

Отец: Федоров Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1939

Сын: Терехов Станислав

Отец ребёнка: Терехов Василий

Семеновское, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Василий

Смерть
07.08.2007
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