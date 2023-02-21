Трофимчук Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимчук Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Трофимчук Григорий Александрович

Мать: Трофимчук Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: насильственная
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