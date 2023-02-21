Трофимчук Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1992
Причина смерти: насильственная