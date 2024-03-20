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Рузанов Константин Васильевич

Место рождения

Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1930 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рузанов Василий

Мать: Рузанова Мария

Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
06.11.1930

Сын: Рузанов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузанова Александра Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
Старожиловский РВК, Рязанская обл., Старожиловский р-н
Смерть
?.12.1941
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