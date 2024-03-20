Рузанов Константин Васильевич
Место рожденияРязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Дата рождения1906
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рузанов Василий
Мать: Рузанова Мария
Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
06.11.1930
Сын: Рузанов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рузанова Александра Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Старожиловский РВК, Рязанская обл., Старожиловский р-н
Смерть
?.12.1941