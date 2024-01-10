Пудовик (Слешинская) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1914
Муж: Пудовик Николай
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1916
Сын: Пудовик Аркадий Профессор Николаевич
Отец ребёнка: Пудовик Николай
г. Цивильск
Смерть
1942