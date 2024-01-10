Пудовик (Слешинская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовик (Слешинская) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1914

Муж: Пудовик Николай

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Пудовик Аркадий Профессор Николаевич

Отец ребёнка: Пудовик Николай

г. Цивильск
Смерть
1942
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