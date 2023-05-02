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Лихобаба Василий Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1930

Дата смерти

26.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930

Отец: Лихобаба Кирилл Спефанович

Мать: Лихобаба Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобаба Наталья Васильева

Мать ребёнка: Лихобаба Вера Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишнева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Лихобаба Вера Никитична

Смерть
26.06.1973