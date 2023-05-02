Лихобаба Василий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1930
Дата смерти26.06.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930
Отец: Лихобаба Кирилл Спефанович
Мать: Лихобаба Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихобаба Наталья Васильева
Мать ребёнка: Лихобаба Вера Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишнева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Лихобаба Вера Никитична
Смерть
26.06.1973