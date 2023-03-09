Тихонов Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1958
Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна
Смерть
Неизвестно