Тихонов Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Петр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Тихонов Петр Петрович

Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Петрович

Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Тихонова Софья Александровна

Смерть
Неизвестно