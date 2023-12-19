Матченя Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатченя Андрей

Матченя Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матченя Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азарко Валентина

Мать ребёнка: Матченя Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матченя Анна

Военная служба
Неизвестно
Финская война, ВОВ
был ранен в ВОВ
Смерть
Неизвестно
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