Селезнёва (Рожкова) Матрёна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Рожкова) Матрёна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Виноградова Графира Александровна

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
24.11.1896

Дочь: Советова Анна Александровна

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович

Смерть
Неизвестно
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