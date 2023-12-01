Селезнёва (Рожкова) Матрёна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Виноградова Графира Александровна
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович
Рождение ребёнка
24.11.1896
Дочь: Советова Анна Александровна
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Селезнёв Александр Асеклетович
Смерть
Неизвестно