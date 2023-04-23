Романов-Игнатьев Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева-Игнатьева Екатерина Алексеевна
Западно-Кангаласский улус, наслег Багара
Смерть
Неизвестно