Романов-Игнатьев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов-Игнатьев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева-Игнатьева Екатерина Алексеевна

Западно-Кангаласский улус, наслег Багара
Смерть
Неизвестно