Александров Валентин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1983

Дочь: Ермакова Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна

Бракосочетание
27.12.1984

Жена: Александрова Марина Георгиевна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1985

Сын: Александров Иван Валентинович

Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна

Рождение ребёнка
09.03.1988

Дочь: Иванова Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна

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