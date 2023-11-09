Александров Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1983
Дочь: Ермакова Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна
Бракосочетание
27.12.1984
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1985
Сын: Александров Иван Валентинович
Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна
Рождение ребёнка
09.03.1988
Дочь: Иванова Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Александрова Марина Георгиевна