Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

06.09.1948

Дата смерти

23.12.2007

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: Карпушин Наум Иванович

Мать: Григорьева Мария Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовенко Виктор Леонидович

Рождение ребёнка
18.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мовенко Виктор Леонидович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мовенко Виктор Леонидович

Смерть
23.12.2007
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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