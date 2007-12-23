Мовенко (Григорьева) Светлана Наумовна
Место рождения
Дата рождения06.09.1948
Дата смерти23.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мовенко Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
20.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мовенко Виктор Леонидович
Смерть
23.12.2007