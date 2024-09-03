Эсмонтов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эсмонтов Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 2
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 1
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 3
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 3
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 4
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 1
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 1
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 4
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 2
Мать ребёнка: (Эсмонтова) Неизвестная 1