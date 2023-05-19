Климуков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911
Отец: Климуков Александр
Мать: Климукова Мария
Призыв на военную службу
Около 1941
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание: ст. сержант Последнее место службы: 337 сп 54 сд
Пропал без вести (военное)
27.12.1942
Пропал без вести при выполнении задачи.
Попал в плен (военное)
28.12.1942
Место пленения: Сюрьяярви, местность Лагерь: Организационный лагерь № 1, Настола Лагерный номер: KA-671 Дата пленения: 28.12.1942 Информация об архиве - Источник информации: Национальный архив Финлянд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВКПб, №партбилета 3998008
Смерть
Неизвестно