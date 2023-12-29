Фатыкова Гульфия Мулахановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1952
Рождение ребёнка
28.06.1980
Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович
Рождение ребёнка
12.09.1986
Дочь: Фатыкова Гульназ Газисовна
Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно