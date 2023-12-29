Фатыкова Гульфия Мулахановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыкова Гульфия Мулахановна

Фатыкова Гульфия Мулахановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1952

Отец: Мирсаитов Муллахан Мирсаитович

Мать: Мирсаитова Минлебика Мухаматнуровна

Рождение ребёнка
28.06.1980

Сын: Фатыков Тимур Газисович

Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович

Рождение ребёнка
12.09.1986

Дочь: Фатыкова Гульназ Газисовна

Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыков Газис Газимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатыков Газис Газимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатыков Газис Газимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close