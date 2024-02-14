(Мустафина) Гульхана Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мустафина) Гульхана Первая Жена

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мухаметкулов Ахмет

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мухаметкулов Рахметулла

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мухаметкулов Хуснетдин

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Смерть
Неизвестно

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