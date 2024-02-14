(Мустафина) Гульхана Первая Жена
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мухаметкулов Ахмет
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Смерть
Неизвестно