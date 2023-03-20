Пронин Тихон Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
10.04.1931
Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Ольга Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1947