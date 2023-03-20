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Пронин Тихон Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Пронин Николай Тихонович

Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Пронин Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Пронина Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Ольга Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1947