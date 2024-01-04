Саранцева (Клипикова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранцева (Клипикова) Анна Васильевна

Место рождения

Павловка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1908

Муж: Саранцев Сергей Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.

Сын: Саранцев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.

Дочь: Саранцева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1918 ст.

Сын: Саранцев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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