Саранцева (Клипикова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1908
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.
Сын: Саранцев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.
Дочь: Саранцева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1918 ст.
Сын: Саранцев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Саранцев Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно