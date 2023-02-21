Коновалов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария

Смерть
Неизвестно
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