Шеметов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Шеметов Иван
Мать: Шеметова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Лукерия
Мать ребёнка: Шеметова Иустиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеметова Настасья
Мать ребёнка: Шеметова Иустиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Иустиния
Смерть
Неизвестно