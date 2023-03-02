Шеметов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Шеметов Иван

Мать: Шеметова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Лукерия

Мать ребёнка: Шеметова Иустиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеметова Настасья

Мать ребёнка: Шеметова Иустиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Иустиния

Смерть
Неизвестно
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