Дмитриев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1985

Сын: Дмитриев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Антон Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Наталья Евгеньевна