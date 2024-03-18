Семёнов Леонид Маратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1986
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.2010
Рождение ребёнка
09.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
17.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна