Семёнов Леонид Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Леонид Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1986

Отец: Семёнов Марат Михайлович

Мать: Семёнова (Симонова) Людмила Павловна

Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
06.11.2010

Жена: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
17.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Гапеева) Ольга Анатольевна

Могилев, Могилёвская область

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