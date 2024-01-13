Ширинкина (Федотовых) Наталья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиринкина (Федотовых) Наталья Мартынова

Ширинкина (Федотовых) Наталья Мартынова

Место рождения

Ошап

Дата рождения

1801

Дата смерти

17.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошап
Рождение ребёнка
17.05.1823

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1825

Сын: Ширинкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1827

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1828

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1832

Сын: Ширинкин Иов Васильевич

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1833

Сын: Ширинкин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Кашина, Рождественское, Осинский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1835

Дочь: Макрина Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович

Кашина, Рождественское, Осинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширинкин Василий Данилович

Смерть
17.11.1855
Кашина, Рождественское, Осинский уезд
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