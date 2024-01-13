Ширинкина (Федотовых) Наталья Мартынова
Место рожденияОшап
Дата рождения1801
Дата смерти17.11.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Ошап
Рождение ребёнка
17.05.1823
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1825
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1827
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1828
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1832
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1833
Сын: Ширинкин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Кашина, Рождественское, Осинский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1835
Дочь: Макрина Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Пизя(Рождественское), Осинский уезд
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Ширинкин Василий Данилович
Кашина, Рождественское, Осинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1855
Кашина, Рождественское, Осинский уезд