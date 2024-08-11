Крюкова Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти11.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
22.04.1855
Дочь: (Крюкова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.12.1856
Дочь: (Крюкова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1858
Дочь: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Смерть
11.04.1858
Похороны
Неизвестно