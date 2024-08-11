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Крюкова Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Крюков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
22.04.1855

Дочь: (Крюкова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: (Крюкова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1858

Дочь: Шабельская (Крюкова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
11.04.1858
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно

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