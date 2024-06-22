Хомутова Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения11.10.1911
Дата смерти15.12.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911
Рождение ребёнка
31.05.1939
Сын: Морозов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1942
Дочь: Морозова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1944
Сын: Морозов Виктор Алексагдроаич
Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1948
Дочь: Морозова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Морозов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович
Смерть
15.12.1994