Хомутова Анастасия Павловна 11.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомутова Анастасия Павловна

Место рождения

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.10.1911

Дата смерти

15.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911

Отец: Хомутов Павел Аникеевич

Мать: Хомутова Наталья Федороана

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.05.1939

Сын: Морозов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
16.02.1942

Дочь: Морозова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Морозов Виктор Алексагдроаич

Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
13.05.1948

Дочь: Морозова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Морозов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
15.12.1994

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