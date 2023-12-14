Балназ Валиш кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балназ Валиш кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мухаметвали Абдулла углы

Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Магибадар Абдулла кызы

Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы

Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулгали Абдулла углы

Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулла Султангул углы

Смерть
Неизвестно
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