Балназ Валиш кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Магибадар Абдулла кызы
Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Абдулла Султангул углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно