Руденко Василиса Васильевна.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1872 ст.
Дочь: Руденко Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Руденко Герасим Васильевич
Керчь, Керчь, Республика Крым
Запись о рождении сделана в метрической книге Свято-Троицкого собора города Керчи.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно