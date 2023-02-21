Руденко Василиса Васильевна. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Василиса Васильевна.

Руденко Василиса Васильевна.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1872 ст.

Дочь: Руденко Татьяна Герасимовна

Отец ребёнка: Руденко Герасим Васильевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Запись о рождении сделана в метрической книге Свято-Троицкого собора города Керчи.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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