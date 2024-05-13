Климова Домна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Климов Ефрем Павлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Климова) Акулина Ефремовна
Отец ребёнка: Климов Ефрем Павлович
Смерть
Неизвестно