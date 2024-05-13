Климова Домна Афанасьевна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Домна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Ефрем Павлович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Василий Ефремович

Отец ребёнка: Климов Ефрем Павлович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Климова) Акулина Ефремовна

Отец ребёнка: Климов Ефрем Павлович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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