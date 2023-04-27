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Горочный Роман Александрович
Горочный Роман Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.?
Пол
Мужской
Отец
Горочный Александр Николаевич
Мать
Горочная Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.?
Отец:
Горочный Александр Николаевич
Мать:
Горочная Надежда
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