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Роенко Тит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867

Отец: Роенко Трофим

Мать: Роенко Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Роенко Григорий

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зикратая (Роенко) Ксения

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Роенко) Клавдия

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: (Роенко) Марфа

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: (Роенко) Елена

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Роенко Андрей

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Рождение ребёнка
23.02.1909

Дочь: (Роенко) Евдокия

Мать ребёнка: Роенко Ульяна

Смерть
Неизвестно

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