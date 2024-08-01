Роенко Тит
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867
Отец: Роенко Трофим
Мать: Роенко Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
05.01.1893
Сын: Роенко Григорий
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зикратая (Роенко) Ксения
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Роенко) Клавдия
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: (Роенко) Марфа
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: (Роенко) Елена
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Роенко Андрей
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Рождение ребёнка
23.02.1909
Дочь: (Роенко) Евдокия
Мать ребёнка: Роенко Ульяна
Смерть
Неизвестно