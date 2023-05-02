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Марьин Александр Анатольевич
Марьин Александр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Марьин Анатолий Иосифович
1925 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Марьин Анатолий Иосифович
Мать: не указана
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