Звягина (Куклина) Анна Семёновна
Место рожденияд.Батово, Самаровского района, Тюменская область
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Батово, Самаровского района, Тюменская область
Бракосочетание
27.01.1865
Муж: Звягин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1875
Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
22.01.1878
Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
19.02.1879
Сын: Звягин Александр Федорович
Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
12.05.1881
Дочь: Звягина Гликерия Фёдоровна
Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
09.09.1883
Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно