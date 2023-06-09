Звягина (Куклина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Куклина) Анна Семёновна

Место рождения

д.Батово, Самаровского района, Тюменская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Батово, Самаровского района, Тюменская область
Бракосочетание
27.01.1865

Муж: Звягин Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Звягин Гордей Фёдорович

Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.01.1878

Сын: Звягин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
19.02.1879

Сын: Звягин Александр Федорович

Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
12.05.1881

Дочь: Звягина Гликерия Фёдоровна

Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Звягин Герман Фёдорович

Отец ребёнка: Звягин Фёдор Кузьмич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Место жительства
Неизвестно
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно