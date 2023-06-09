Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Ожгихино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.06.1916

Дата смерти

11.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916

Отец: Субботин Захар (Захарий) Николаевич

Мать: Наталия Яковлева

Ожгихино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
11.09.1916