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Павел
Павел
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Место рождения
Ожгихино
, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
03.06.1916
Дата смерти
11.09.1916
Пол
Мужской
Отец
Субботин (Незаконнорожденный) Захар (Захарий) Николаевич
Мать
Наталия Яковлева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916
Отец:
Субботин Захар (Захарий) Николаевич
Мать:
Наталия Яковлева
Ожгихино
, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
11.09.1916
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