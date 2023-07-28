Шохина Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шохина Акулина Степановна
Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шохина Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шохин Степан Ильич
Смерть
Неизвестно