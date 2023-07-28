Шохина Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шохин Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шохина Акулина Степановна

Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шохина Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Шохин Степан Ильич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Степан Ильич

Смерть
Неизвестно
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