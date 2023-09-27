Полажай (Карасева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Муж: Полажай Иван
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Полажай Иван
Рождение ребёнка
1937
Сын: Полажай Виктор
Отец ребёнка: Полажай Иван
Рождение ребёнка
1940
Сын: Полажай Алексей
Отец ребёнка: Полажай Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полажай Александр
Отец ребёнка: Полажай Иван
Смерть
Неизвестно