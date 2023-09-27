Полажай (Карасева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолажай (Карасева) Ольга

Полажай (Карасева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Муж: Полажай Иван

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Полажай Иван

Рождение ребёнка
1937

Сын: Полажай Виктор

Отец ребёнка: Полажай Иван

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полажай Алексей

Отец ребёнка: Полажай Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полажай Александр

Отец ребёнка: Полажай Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close