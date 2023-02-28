Воронов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1881 ст.
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881 ст.
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.
Сын: Воронов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.
Дочь: Воронова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1907 ст.
Дочь: Воронова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна
Ельники, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.
Сын: Воронов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна
Смерть
1924