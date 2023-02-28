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Воронов Алексей Николаевич

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Место рождения

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

10.02.1881 ст.

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881 ст.

Отец: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Мать: Воронова Прасковья Дементьевна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Жена: Воронова Евдокия Ивановна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Жена: не указана

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1905 ст.

Сын: Воронов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.

Дочь: Воронова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1907 ст.

Дочь: Воронова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна

Ельники, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.07.1908 ст.

Сын: Воронов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Воронова Евдокия Ивановна

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1924
Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
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